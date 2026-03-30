VENCIÓ EL PLAZO Y DE NUEVO LA ARTEC NO LE QUISO DAR LA CARA A LOS CIUDADANOS POR LA MALA PLANEACIÓN DEL KO’OX, RECRIMINA SALIM

-“¿QUÉ RESPUESTAS DARÁN LOS DIPUTADOS A LOS USUARIOS CUANDO RECORRAN SUS TERRITORIOS?”

San Francisco de Campeche.- El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Salim Abraham Quijano, recriminó la actitud de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado (Artec), al afirmar que hoy venció el plazo establecido y una vez más no le quiso dar la cara a los ciudadanos ante los errores y la mala planeación del sistema Ko’ox, con lo cual han causado inconformidad y molestia.

Desde la tribuna, cuestionó qué respuesta darán los legisladores a los ciudadanos que demandan rutas claras, eliminación de trasbordos, rechazo al cobro exclusivo con tarjetas y atención a personas con movilidad limitada, cuando recorran sus territorios.