¡VIDEO ERA REAL! SHEINBAUM CONFIRMA QUE MUJER SÍ TOMÓ EL SOL EN VENTANA DE PALACIO NACIONAL

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que una mujer sí tomó el sol en una ventana de Palacio Nacional, luego de que un video del hecho se volviera viral en redes sociales y fuera inicialmente desmentido como falso.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que el área correspondiente primero reportó que nadie había salido a la ventana; sin embargo, tras una revisión posterior se confirmó que una persona sí se sentó en ese espacio, por lo que fue sancionada. Señaló que no existe un reglamento que prohíba expresamente esta conducta, aunque insistió en que debe respetarse el carácter histórico del recinto.

La confirmación ocurre después de que InfodemiaMX, iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, asegurara que el video era falso y que había sido generado con inteligencia artificial, versión que finalmente fue desmentida por la propia presidenta.