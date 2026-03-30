ALERTAN SOBRE RECLUTAMIENTO DE MENORES POR EL CRIMEN EN CAMPECHE Y PROPONEN LEY DE PREVENCIÓN

Campeche.- El diputado local de Movimiento Ciudadano (MOCI), Paul Arce Ontiveros, advirtió que niñas, niños y adolescentes están siendo víctimas de manipulación por parte de grupos delictivos, una problemática que, aseguró, no es ajena a Campeche y que a nivel nacional se estima que entre 35 mil y 45 mil menores terminan involucrados en actividades criminales cada año, muchas veces mediante engaños, promesas de dinero fácil o ante la falta de oportunidades, y así caen en drogas, violencia y homicidios, con lo cual se desploma su expectativa de vida.

Alrededor del 30 por ciento de la población en Campeche es menor de edad, agregó, por lo cual presentó una iniciativa para crear una ley estatal enfocada en prevenir el reclutamiento de menores, la cual contempla la implementación de un programa integral con metas claras, la creación de una comisión interinstitucional y la aplicación de protocolos obligatorios en escuelas, centros de salud y corporaciones de Seguridad para detectar señales de alerta. También propone la creación de un sistema de información que permita dimensionar el problema y dar seguimiento a su evolución.

El legislador destacó que la propuesta busca atender a los menores como víctimas y no como delincuentes, incluyendo medidas de apoyo psicológico, reintegración escolar, acompañamiento familiar y protección cuando la vida está en riesgo, y aclaró que la iniciativa no invade competencias federales, sino que se enfoca en la prevención y coordinación estatal. “O prevenimos hoy o lamentamos mañana”, aseveró.

Arce Ontiveros indicó que la propuesta surgió a partir de inquietudes ciudadanas y experiencias cercanas, incluyendo el testimonio de un estudiante que alertó sobre la posible distribución de sustancias entre compañeros.