EXIGEN VIGILANCIA POLICIACA DENTRO Y FUERA DEL AFA PARA DETENER A PERSONAS AGRESIVAS EN SITUACIÓN DE CALLE; “AHUYENTAN A COMPRADORES”

Locatarios del Mercado Público “Alonso Felipe de Andrade”, encabezados por Jorge Simón Díaz, denunciaron problemas de inseguridad tanto al interior como en los alrededores del centro de abasto, donde personas en situación de calle presuntamente incurren en conductas agresivas contra comerciantes y clientes, lo que ha generado preocupación y afecta la afluencia de compradores. Aunque reconoció que se trata de un tema delicado por involucrar a población vulnerable, señaló que el problema radica en actitudes como ingresar a los locales, exigir dinero y generar un ambiente de tensión que ahuyenta a visitantes.

Explicó que los vigilantes del mercado han intentado intervenir, pero carecen de facultades para retirar a estas personas, lo que limita su actuación e incluso ha derivado en reacciones violentas, ya que algunos portan objetos punzocortantes, representando un riesgo. Asimismo, indicó que la presencia policiaca es irregular, pues los elementos municipales solo acuden ocasionalmente a recabar firmas y no realizan rondines constantes; además, recordó que anteriormente existía un módulo de vigilancia dentro del mercado, el cual ya no opera, dejando vulnerable la zona, especialmente en horarios de mayor actividad.