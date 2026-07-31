NO HAY REFINERÍAS CLANDESTINAS, SINO CENTROS ILEGALES DE PROCESAMIENTO: SHEINBAUM

Durante su conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en México no hay refinerías clandestinas, sino centros ilegales de procesamiento de combustible.

Las refinerías llevan procesos bastantes complejos, explicó, y añadió en relación al detectado en Cadereyta, Nuevo León: “Algunos medios dijeron que cómo era posible que hubiera un cuartel de la Guardia Nacional a un lado y no se hubieran dado cuenta, pero fue la propia Guardia la que hizo este operativo al darse cuenta que había un centro de procesamiento de combustible”.

Entonces, continuó, es el trabajo del gabinete de seguridad frente a procesamiento o transporte ilegal de combustible y la Fiscalía General de la República tiene varias investigaciones.

Explicó que las unidades autorizadas o con permiso para transportar combustible tiene un QR ordenado por la Secretaría de Energía.

Al respecto, el periodista Vicente Gálvez señaló: “Podemos estar tranquilos… Y la Guardia Nacional sí los detecta aunque lleven meses operando cerca de ellos”.