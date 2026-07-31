“CAMPECHE SE QUEDA ATRÁS”: PRI ACUSA CRISIS Y REZAGO DURANTE GOBIERNO DE LAYDA

– Crecen delitos, caída económica y menos medicinas, señalan militantes.

A un día del quinto informe de gobierno de Layda Sansores San Román, militantes del Partido Revolucionario Institucional acusó a la gobernadora Layda Elena Sansores Sanroman de tener en retroceso a Campeche en materia de seguridad, salud y economía y aseguraron que mientras otras entidades del país lograron avanzar, la entidad se quedó rezagado durante los cinco años de gobierno de Morena, con indicadores que, afirmaron, muestran un deterioro en las condiciones de vida de los ciudadanos.

El diputado Miguel Pool Alpuche señaló que durante la actual administración estatal se han registrado 320 homicidios con arma de fuego, cifra que, aseguró, supera en 16 por ciento los casos registrados durante los seis años del gobierno anterior. También acusó un incremento en los feminicidios, al comparar los 23 casos registrados en el sexenio anterior con los 43 que, afirmó, se han acumulado durante los primeros cinco años del actual gobierno estatal.

Agregó que delitos como el narcomenudeo aumentaron 250 por ciento, el røbø 270 por ciento y la violencia familiar 2 mil 200 por ciento, cifras que utilizó para cuestionar los resultados de la estrategia de seguridad implementada por la administración estatal.

En el rubro de salud, la diputada Delma Rabelo Cuevas señaló que Campeche se encuentra entre los estados con menor inversión para la compra de medicamentos, al indicar que mientras el promedio nacional de gasto en este concepto fue de 12.76 por ciento del presupuesto de salud, en la entidad únicamente se destinó 5.82 por ciento. Afirmó que esta situación impacta principalmente a las personas sin seguridad social que requieren tratamientos y medicamentos para atender sus padecimientos.

Por su parte, la secretaria general del PRI, Diana Mena, aseguró que el comportamiento económico de Campeche también refleja un retroceso. Citó datos del Inegi para señalar que durante el primer trimestre de 2026 la economía estatal cayó 5.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Añadió que mientras el país registró un crecimiento económico del 1.9 por ciento durante los últimos cinco años, Campeche presentó una caída superior al 4 por ciento, por lo que afirmó que la entidad no ha logrado incorporarse al crecimiento nacional.