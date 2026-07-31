DESPIDOS MASIVOS EN EL GRUPO MUNDO MAYA DESTAPAN DENUNCIAS POR PRESUNTAS ANOMALÍAS Y OPACIDAD

-Extrabajadores exigen que Sheinbaum, Anticorrupción, ASF, FGR y Sedena investiguen para esclarecer los hechos

En lo que consideran podría tratarse de una decisión derivada de presuntas anomalías en el manejo de recursos públicos, decenas de extrabajadores del Grupo Mundo Maya denunciaron haber sido despedidos de manera masiva el pasado 30 de junio, ante lo cual exigen a las autoridades federales que investiguen bajo qué circunstancias se dieron sus bajas.

Expusieron que la mayoría laboraba bajo contrato temporal que era renovado de manera temporal hasta que Mundo Maya, antes denominado Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), al concluir junio les informó que no continuarían sus contratos.

No hubo aviso previo, a algunos los presionaron para firmar documentos relacionados con la baja laboral y otros no aceptaron por temor a perder derechos laborales, revelaron, y acusaron dificultades para acceder a la justicia, pues al buscar asesoría les informaron de manera contradictoria las instancias, pues algunas áreas les indicaron que la responsabilidad es de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras aseguraron que la empresa, y además muchos no tiene dinero para viajar a la Ciudad de México e iniciar procedimientos legales.

Los inconformes resaltaron que los despidos ocurren en un momento complicado, se quedaron sin empleo, sin ingresos, sin explicación clara, y se acerca el inicio del ciclo escolar.

Hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum a ordenar una revisión de los despidos y de las condiciones laborales bajo las cuales operó el corporativo, y para facilitar el acceso a la justicia para quienes viven fuera de la capital del país.

También pidieron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República y la propia Sedena, que investiguen las presuntas anomalías administrativas y financieras que, aseguran, fueron denunciadas desde hace varios meses, para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.