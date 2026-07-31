HABITANTES DE CANDELARIA DENUNCIAN ABANDONO DE CARRETERA Y RECLAMAN FALTA DE GESTIONES DE ALCALDE

Habitantes de Candelaria denunciaron las malas condiciones en las que se encuentra la carretera estatal Nueva Rosita–Pablo Torres Burgos y señalaron la falta de acciones por parte del alcalde Jaime Muñoz Morfín, para atender el deterioro de esta vía, al considerar que representa un riesgo para quienes diariamente la utilizan.

Los inconformes reconocieron que la rehabilitación de carreteras estatales corresponde al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (SEDUMOP); sin embargo, señalaron que la autoridad municipal también debe impulsar las gestiones ante las instancias correspondientes para atender las necesidades de la población.

Afirmaron que el deterioro de la carretera incrementa el riesgo de ∂ccid£nt£s y complica el traslado de habitantes, principalmente cuando se requiere movilizar a personas enfermas o atender emergencias.

Los ciudadanos señalaron que, a dos años del inicio de la actual administración municipal, no perciben avances en la atención de esta vía y lamentaron que las condiciones sean similares o incluso peores que en gobiernos anteriores, pese a las promesas de cambio.