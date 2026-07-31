PIPA DE GAS LP QUEDA REDUCIDA A CENIZAS TRAS INCENDIO EN CARRETERA DE CANDELARIA

Una pipa que transportaba gas LP quedó completamente calcinada tras incendiarse sobre la carretera que conduce a la comunidad de El Naranjo, en el municipio de Candelaria, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia para controlar la situación.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio. Elementos de auxilio acudieron al sitio para combatir las llamas y evitar que el fuego representara un mayor peligro para quienes transitaban por la zona.

De manera preliminar, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas, aunque la unidad fue consumida en su totalidad, lo que dejó cuantiosos daños materiales.

Las autoridades competentes llevarán a cabo las investigaciones para determinar el origen del siniestro y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.