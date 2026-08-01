LA CLOACA DE LA POLÍTICA | 31 DE JULIO DE 2026

El Partido Verde no necesita incrementar su burocracia ni abrirle espacios a los recomendados de la gobernadora. Lo que requiere es trabajo de campo, trabajo presencial en las comunidades…

ECOLOGISTAS GUINDAS

El Partido Verde Ecologista de México anunció pomposamente su “nueva era” en Campeche con la salvedad de que eso incluyó la inclusión de destacados personajes vinculados a la gobernadora Layda Sansores San Román que van a llenar de sangre guinda los colores del otrora Partido Vede Ecologista de México (PVEM).

No es que los nuevos integrantes del Comité Directivo Estatal sean la octava maravilla del mundo o que gracias a su trabajo ese instituto político vaya a abandonar ese sitio marginal que ocupa dentro del mapa electoral del Estado.

El Partido Verde no necesita incrementar su burocracia ni abrirle espacios a los recomendados de la gobernadora. Lo que requiere es trabajo de campo, trabajo presencial en las comunidades, verdaderas labores de gestión entre la población que requiere de su apoyo, y sobre todo, definir su identidad porque hasta la fecha sigue siendo un partido que se mueve al vaivén de sus intereses políticos y económicos.

La designación de Patricia León López en la Secretaría de la Mujer y Coordinación de Enlaces Municipales; de Ramón Gabriel Ochoa Peña en la Secretaría de Operación Política; de Rashid Trejo Martínez en la Secretaría de Organización; de Raúl Cárdenas Barrón en la Secretaría de Planeación y Operación Territorial; de Hugo Mauricio Calderón Arriaga en la Secretaría de Procesos Electorales, y de Claudia Esperanza Villalba tuvo de rebote, dos primeras interpretaciones dependiendo del ángulo de donde partió la versión.

La primera fue que finalmente, la gobernadora se quedó con el control del partido, que logró imponer a sus incondicionales para restarle fuerzas a Iván Gregorio Valenzuela Sánchez, yerno de Eliseo Fernández Montufar.

Fue la segunda estocada contra las acciones de Iván Gregorio, a quien también obligaron a retirar las denuncias que en contra de la gobernadora Sansores y de su delfín, Pablo Gutiérrez Lazarus, presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche por actos anticipados de campaña, uso de recursos públicos y otras ilegalidades que morena y la gobernadora han venido cometiendo.

Después de eso vino la llegada masiva de morenistas/laydistas a ocupar cargos directivos dentro del partido, lo que a simple vista reafirma que el Partido Verde ha quedado fuera de las manos de Fernández Montufar.

La otra versión señaló que los nuevos incrustados al PVEM habían dado el volteón y se fueron para respaldar la candidatura de Eliseo, pero por los antecedentes reseñados con anterioridad se confirma que esa suposición es errónea.

Por ahora, el PVEM ya no representa riesgos para Morena, sus candidatos, y la obsesión laydista de retener el poder. Tampoco van a agarrar más fuerza, por lo que simple y llanamente, las cosas seguirán igual que antes.