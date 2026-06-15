GASES TÓXICOS DEL INCENDIO EN EL POZO KREM-1 IMPACTAN VILLAHERMOSA Y AL MENOS 8 MUNICIPIOS, ALERTAN

-“NO ES UNA SIMPLE NEBLINA, ES UNA EMERGENCIA AMBIENTAL”

Al cumplirse más de 100 días activo, las emisiones contaminantes del incendio en el pozo Krem-1, ubicado en Las Choapas, Veracruz, son arrastradas por los fuertes vientos a cientos de kilómetros en toda la región, alertó el periodista de investigación Audelino Macario.

Basado en una imagen satelital, precisó que la pluma de gas sin combustión impactaba hoy en la mañana a los municipios de Huimanguillo, Teapa, Cunduacán, Nacajuca, Jalpa, Paraíso, Centro y Centla.

Aunque al mediodía la ciudad capital del estado (Villahermosa) estaba inmersa en una espesa neblina, el satélite indicó que se trata de la acumulación de cantidades no reportadas de gases lanzados a la atmósfera desde el pasado 5 de marzo.

En todo este tiempo, refirió Audelino Macario, Pemex no ha informado con precisión qué sustancias se están dispersando, en qué concentraciones y qué impacto o riesgo generan sobre la población, el agua, el suelo, la fauna y los cultivos.

Y añadió: “La imagen muestra además que la pluma avanza hacia el Golfo de México más allá de Dos Bocas, por la zona del puerto de Frontera, ubicado a casi 194 kilómetros en línea recta del punto del siniestro”.

El periodista resaltó que hoy arrancó la segunda semana del compromiso que hizo el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, ante la presidenta Claudia Sheinbaum, de sofocar en 2 semanas el incendio del Krem-1.

La cuenta regresiva sigue, pero también el fuego, el gas sin combustión y, sobre todo, la irresponsabilidad y el silencio oficial, apuntó, y recalcó: “¡Cuidado, que alguien dé la voz de alerta! No es una simple neblina, es una emergencia ambiental”.