PREVÉN EL NIÑO EN CATEGORÍA “MUY FUERTE” EN LOS PRÓXIMOS MESES DE ESTE AÑO… ¡Y MÁS CICLONES!

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, autoridades meteorológicas alertaron que El Niño, que se presenta de manera regular entre cada 2 y 7 años, podría convertirse en un fenómeno “muy fuerte” en los próximos meses, siendo septiembre y octubre claves para su fortalecimiento y diciembre su punto máximo.

Dicho fenómeno tiene las categorías débil, moderado, fuerte y muy fuerte, dependiendo de qué tanto sube la temperatura del mar en la región del Pacífico ecuatorial.

Se detalló que hubo El Niño muy fuerte en 1982-1983, 1997-1998 y en 2015-2016, y ahora hay el pronóstico de que en este año se presentará de nuevo esta condición.