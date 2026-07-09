LA MAGISTRADA LENIA BATRES TIENE ¡94 ASESORES!: SCJN; ¿Y LA AUSTERIDAD Y TRANSPARENCIA?

En medio de cuestionamientos sobre el crecimiento de la estructura de personal y el uso de los recursos públicos destinados a las ponencias de la Corte, la ministra Lenia Batres Guadarrama incrementó el número de asesores adscritos a su ponencia, al pasar de 80 a 94, es decir, 14 personas más en el último año, según información publicada en el sitio oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



Los críticos consideran que la ciudadanía merece conocer cuáles son las funciones, resultados y justificación de cada una de estas contrataciones, sobre todo en un contexto donde se exige mayor austeridad y transparencia en el servicio público.



El cuerpo asesor de Batres lo conforman 32 secretarios auxiliares, 25 técnicos operativos, 15 auxiliares, 9 secretarios de Estudio, 7 profesionales operativos y 6 asistentes.



Con información de Reporte M., y Juan Ortiz