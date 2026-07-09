jueves, julio 9, 2026
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SOBRECALENTAMIENTO EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN CAUSA UNA ESPECIE DE EXPLOSIÓN Y DEJA SIN LUZ A SECTOR DE JARDINES Y A ALTAVISTA

El sobrecalentamiento en una línea de media tensión causó la movilización de policías estatales hacia la colonia Jardines, luego de que vecinos reportaron al 911 que tras una especie de explosión se quedaron sin energía eléctrica, al igual que habitantes del fraccionamiento Altavista.

El evento ocurrió en el cruce de las calles Nardo y Del Olvido, donde un adulto mayor explicó que un cartucho se quemó y cayó, tras lo cual vino el apagón.

Reveló que avisaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero hasta el momento no había enviado a trabajadores para verificar qué pasó y restablecer el servicio. “Creo están cheleando”, comentó y se carcajeó.

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