CON LAYDA, CAMPECHE ATRAVIESA SU PEOR CRISIS DE SEGURIDAD EN UNA DÉCADA: IMAGEN TELEVISIÓN.

Un video difundido por Imagen Televisión exhibe que Campeche atraviesa su peor crisis de seguridad en una década, al señalar que durante 2025 la tasa de hom¡c¡d¡øs doløsos prácticamente se duplicó y los fem¡n¡c¡dios registraron un aumento significativo.

De acuerdo con el material audiovisual, la administración encabezada por Layda Sansores cuenta con una aprobación de 36 por ciento en materia de seguridad, lo que coloca a la entidad como la segunda peor evaluada del país en este rubro, según la información presentada en el video.