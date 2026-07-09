HALLAN 10 CADÁVERES ABANDONADOS EN JITOTOL E INVESTIGAN POSIBLE MASACRE LIGADA AL CRIMEN ORGANIZADO

En un predio rural conocido como El Herraje, sobre el tramo Jitotol-La Cumbre, en la región de Los Altos de Chiapas, fueron localizados al menos 10 cadáveres, al parecer algunos con signos de tortura, lo que dio lugar a un fuerte operativo de seguridad y al inicio de una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Las primeras líneas de investigación apuntan a una posible disputa entre grupos del crimen organizado, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada de manera oficial.

De manera oficial, la Fiscalía confirmó el hallazgo de 8 víctimas (dos mujeres y seis hombres), pero reportes de medios locales indican que la cifra podría ascender a 10.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas.

En tanto, versiones extraoficiales señalan que algunas personas presentaban signos de tortura y que junto a los cuerpos fueron encontradas cartulinas con mensajes cuyo contenido no ha sido dado a conocer.

Las autoridades mantienen las diligencias para establecer el número definitivo de víctimas, identificarlas y dar con los responsables.

Fuente: Más Información.