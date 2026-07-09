TRAS HALLAZGO DE MATRIMONIO, AHORA SI REFUERZAN VIGILANCIA EN LA COLONIA LA CHIQUITA

A días del hallazgo de un matrimonio desaparecido, elementos del 11 Regimiento de Caballería Motorizado realizan recorridos de vigilancia en la colonia rural La Chiquita, mientras otras corporaciones policiacas incrementan su presencia en la zona.

La colonia, considerada “zona caliente”, ha sido escenario de ejecuciones, desapariciones y detonaciones de armas de fuego de manera reiterativa, pero las intervenciones policiales históricamente han sido escasas. Los vecinos mantienen cierta tranquilidad, aunque reconocen que los delitos ocurren entre personas vinculadas a actividades ilícitas, lo que evidencia la compleja realidad de seguridad en la comunidad.

Pese a que Escárcega cuenta con sedes de la vicefiscalía, subdelegación de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y un batallón ferroviario, los resultados no se reflejan en la disminución de la violencia.

Las recientes ejecuciones y hechos delictivos generan molestia e inconformidad entre los escarceguenses, quienes demandan que las autoridades actúen de manera efectiva y no solo en apariencia, dejando en evidencia que la presencia de instituciones no garantiza seguridad real.