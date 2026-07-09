jueves, julio 9, 2026
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FALTA DE SEÑALIZACIÓN Y AUSENCIA DE TOPES PROVOCA ACCIDENTE EN CANDELARIA

La falta de señalización y la ausencia de topes volvió a quedar en evidencia, luego de que una mujer motociclista resultara lesionada tras ser impactada por una camioneta en el cruce de las calles 8 y 29, entre las colonias Guanajuato y San Martín.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:20 horas, cuando el conductor de una camioneta Toyota Tacoma azul presuntamente no respetó el alto obligatorio al incorporarse a la calle 29, cortándole el paso a la motociclista que transitaba con preferencia hacia el parque de la zona. A consecuencia del fuerte impacto, la motocicleta y su conductora fueron arrastradas varios metros sobre el pavimento.

Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y trasladarla al Hospital Comunitario de Candelaria, donde recibió valoración médica. Según información preliminar, sufrió golpes contusos y heridas abrasivas, pero no presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes, mientras que el caso fue turnado ante la Agencia del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

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