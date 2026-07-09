FISCALÍA FEDERAL NIEGA PRESENCIA DE LABORATORIOS DE FENTANILO Y METANFETAMINAS EN CAMPECHE

La delegada de la Fiscalía Federal de Campeche (FFC), de la Fiscalía General de la República (FGR), Margarita Galván Rodríguez, negó la existencia de laboratorios de fentanilo y metanfetaminas en el estado, asegurando que los recientes casos relacionados se trataron de investigaciones internacionales coordinadas con Interpol y que los hechos delictivos ocurrieron fuera del país, principalmente en Estados Unidos.

Galván Rodríguez explicó que la detención vinculada a estas drogas se realizó en Escárcega únicamente como apoyo logístico para la autoridad extranjera, incluyendo un chequeo médico del detenido antes de su traslado, y que no se tienen antecedentes de producción de estas sustancias en territorio campechano.

Finalmente, descartó que en Campeche haya laboratorios para la creación de drogas sintéticas pese a que se ha vuelto cada vez más frecuente el decomiso de este narcótico en la entidad campechana.