F4LLECEN DOS PERSONAS EN CANDELARIA, PRESUNTAMENTE POR DISPUTA DE PARCELAS

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) informó que fueron localizadas dos personas sin vida en una parcela de la localidad de Nuevo Tabasco, en el municipio de Candelaria, la mañana de este miércoles.

De acuerdo con el reporte, elementos de seguridad acudieron al sitio tras recibir la alerta del C5 y confirmaron que ambos individuos presentaban aparentes lesiones producidas por ∂rm∂ de fuego. La autoridad presume que los hechos podrían estar relacionados con una discusión derivada de un conflicto por parcelas.

El área fue asegurada y se notificó a la Fiscalía General del Estado, que integra la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades. Este incidente se suma a otros hechos violentos que se han suscitado en los últimos días.