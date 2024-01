Repuntan contagios de Covid; ya hay hospitalizados

Admite que por la atención y tratamiento médico particular evita saturaciones

Hay repunte de casos y hospitalizados a causa del Covid-19, alertó Rafael Javier Fonoy Jiménez, presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Generales y Familiares, capítulo Carmen.

Por el momento —apuró a agregar—, no hay saturación en los nosocomios, pues la mayoría son casos leves, agregó, y precisó que predomina la nueva subvariante Pirola, en su versión JN.1.

Sin embargo, admitió que el acceso a exámenes de detección y tratamiento médico de manera particular, ayuda a que no se vean saturadas las áreas hospitalarias y disminuye la carga, pero son casos que no quedan registrados.

“Estamos en una etapa donde no tenemos aumento brusco como en la Ciudad de México, Nuevo León y Zacatecas”.

Recomendó retomar el uso de cubrebocas en lugares cerrados, y confirmó que en el Hospital IMSS-Bienestar “María del Socorro Quiroga Aguilar”, está en vigor dicha medida preventiva.