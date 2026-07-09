MARICELA FLORES MOO SE SEPARA DE MORENA POR FALTA DE RESPETO E INCLUSIÓN EN LA BANCADA

La diputada Maricela Flores Moo anunció su separación del Grupo Parlamentario de Morena para continuar su labor legislativa como diputada independiente, asegurando que la decisión es “profundamente reflexionada” y resultado de una serie de acontecimientos que hicieron imposible desempeñar su responsabilidad legislativa en un ambiente de respeto, diálogo e inclusión.

Denunció que durante su permanencia en la bancada fue excluida de reuniones y espacios donde se debían construir acuerdos, y en momentos trascendentes fue tratada de manera distinta al resto de sus compañeros. Recordó que incluso no fue convocada a “una sesión de gran trascendencia para el Estado”, y que al expresar su incomodidad, en lugar de dialogar, se generó “un ambiente de confrontación hacia mi persona”.

Flores Moo subrayó que su decisión no es contra un proyecto de gobierno ni busca confrontar a nadie, sino que es “en defensa de mi dignidad, de mi libertad parlamentaria y del compromiso que asumo”. Aclaró que se separa de “una estructura partidista, pero no de los principios de la 4T” ni de las causas del pueblo de Campeche, destacando la exigencia de “resultados” para el cambio, las mujeres y las comunidades.