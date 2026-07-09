ALCALDÍA DE CAMPECHE INTENSIFICA “BACHEO IMPARABLE” PARA MEJORAR MOVILIDAD Y SEGURIDAD

A pesar de la temporada de lluvias, las brigadas de la Alcaldía de Campeche reforzaron los trabajos del programa “Bacheo Imparable” para reparar las calles y carreteras en mal estado, cuyas acciones son las principales demandas de la ciudadanía.

Entre las acciones realizadas destacan los trabajos en el camino que conduce al poblado de Chulbac, donde además de bachear, se llevaron a cabo poda, chapeo y limpieza general, retirando basura acumulada y mejorando la visibilidad para prevenir accidentes. En la ciudad, se atendieron también calles de la colonia Esperanza, incluyendo la calle 10 por calle Flamboyán, así como las calles Flamboyán y Ciruela.

El programa ha extendido sus labores a comunidades rurales cercanas a la capital, como Samulá y la comisaría de Lerma, asegurando que tanto zonas urbanas como rurales se beneficien con mejoras en la infraestructura vial, fortaleciendo la movilidad y la seguridad de los campechanos.