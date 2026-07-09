ROCHA MOYA DICE QUE ES VICTIMA DE LA ULTRADERECHA Y NIEGA ACUSACIONES

A través de sus redes sociales, Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del Estado de Sinaloa, indicó que los señalamientos en su contra son falsos y forman parte de “una atroz embestida mediática de calumnias e imputaciones sin sustento fáctico ni legal”.

Rechazó las acusaciones derivadas de supuestas investigaciones de una oficina del gobierno de Estados Unidos y calificó el ataque como una estrategia de la ultraderecha para desestabilizar y estigmatizar el movimiento de transformación a favor de los sectores más pobres.

Recordó que han transcurrido 69 días desde que solicitó licencia al cargo, con el fin de permitir que su investigación se realice “con toda amplitud y sin cortapisas” por las autoridades competentes. Asimismo, reiteró que ha comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) para responder de manera puntual y veraz todas las preguntas del Ministerio Público Federal.

Rubén Rocha Moya aseguró que ha permanecido en su domicilio en Culiacán desde el 1 de mayo y que no cuenta con protección especial de corporaciones federales, en respuesta a recientes señalamientos de la prensa y que confía plenamente en las instituciones y las leyes mexicanas, y subrayó que no existe fundamento legal que respalde las imputaciones difundidas recientemente en medios y redes sociales.