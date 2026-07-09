DIPUTADA RIVERA DENUNCIA BLOQUEO Y EXCLUSIÓN EN GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

“Hoy las cosas han cambiado. No por el partido, pero sí por algunos personajes con los que yo no estoy de acuerdo, lejos de invitar a la humildad. Lo que hacen y lo que provocan es bloquear trabajo, bloquear, relegar, excluir”, afirmó Gladys Sofía Rivera López al anunciar en tribuna del Congreso del Estado, su separación del Grupo Parlamentario de Morena para continuar como diputada independiente.

La legisladora criticó duramente la forma en que algunos miembros de la bancada han operado, denunciando que su participación ha sido limitada, excluida de reuniones clave y tratada de manera desigual, lo que impidió el ejercicio pleno de su labor legislativa.

“Veré la manera de poder seguir sirviendo a la ciudadanía de la mejor manera de la que yo esté convencida. A partir de que tuviera que pasar sobre mi dignidad, iba a dar las gracias. Y creo que ese es el justo momento”, aseveró.

La diputada dejó en claro que su separación no significa renunciar a los principios de transformación ni a las causas de la gente: “No fui electa para participar en misiones políticas, fui electa para legislar, gestionar y defender los intereses de los ciudadanos. No voy a permitir que bloqueos internos limiten mi trabajo”.