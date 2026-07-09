jueves, julio 9, 2026
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¿DESBANDADA EN LA FRACCIÓN DE MORENA?; MARICELA FLORES TAMBIÉN ES AHORA INDEPENDIENTE

Durante la sesión de hoy en el Congreso del Estado, no sólo la diputada por Sabancuy, Gladys Sofía Rivera López fue reconocida como diputada independiente tras abandonar a la fracción parlamentaria de Morena, sino también la legisladora por Calakmul, Maricela Flores Moo.


En publicaciones diferentes, el Legislativo recalca que ambos anuncios se dieron conforme a la solicitud presentada ante los órganos legislativos correspondientes.

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