MIENTRAS EL GOBIERNO DA BOLETOS PARA EL FÚTBOL, FALLAN CLIMAS Y FALTAN ABANICOS EN LA BIBLIOTECA CENTRAL DE CAMPECHE: PIRATA NERD

-“En lugar de invertir en actividades que buscan popularidad, debe priorizar servicios culturales y educativos”

Un usuario en redes sociales denunció las condiciones precarias en las que se encuentra la Biblioteca Central de Campeche, pese a recientes remodelaciones, y compartió su descontento por las fallas en los aires acondicionados y la insuficiencia de ventiladores, lo que afecta a los más de 40 niños que participan en el Curso de verano de la institución.

El inconforme, identificado como Pirata Nerd, criticó que mientras se invierte en actividades que buscan popularidad, como regalar boletos a partidos de fútbol, se descuida la infraestructura que beneficia directamente a la infancia y a la comunidad lectora. “Nunca jamás un Gobierno debe abandonar sus bibliotecas públicas”, sentenció, y exigió priorizar los servicios culturales y educativos sobre acciones de promoción política.

El denunciante señaló que la biblioteca recientemente inauguró su Sala infantil y la Bebeteca, pero los equipos de climatización no funcionan adecuadamente, obligando a trasladar a los niños a otra planta donde los aires sí operan.

Además, aseguró que los recursos prometidos para reemplazos y mejoras no han sido entregados, lo que refleja una falta de atención a las necesidades básicas de los espacios educativos y culturales.