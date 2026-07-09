jueves, julio 9, 2026
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RECRIMINA DELMA RABELO EXCLUSIÓN DE DIPUTADOS IMPULSORES DE LEY DE AUTISMO EN MESA DE TRABAJO QUE ENCABEZÓ ANTONIO JIMÉNEZ

La diputada priísta Delma Rabelo Cuevas lamentó que no hayan sido invitadas las comisiones involucradas o no todos sus integrantes, ni quienes “presentamos propuestas sobre esta iniciativa”, a la Mesa de Trabajo entre el Congreso del Estado y dependencias del Gobierno, para analizar la nueva Ley de Autismo del Estado.

Lo anterior, tras una publicación del Poder Legislativo donde presume que la construcción de la referida normativa avanza, cuyo antecedente son las consultas realizadas en enero y febrero con pacientes y especialistas, y ahora será mediante consulta ciudadana.

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