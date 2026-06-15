¡INSTALARÁN UN BARCO EN EL MALECÓN COMO ESTRATEGIA TURÍSTICA!

La secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, Adda Solís Peniche, anunció la nueva estrategia para impulsar el sector a su cargo: instalar un barco en el malecón bajo el slogan “Nueva experiencia turística de un legado de astilleros”.

Expresó que somos pioneros en los barcos astilleros, y que todos los presidentes de organismos, los turisteros igual, fueron parte para desarrollar este recorrido que incluye una exposición fotográfica con historia que va a estar alrededor de nuestro parque principal (Plaza de la Independencia), y va de la calle 8 al malecón, para finalizar en un barco.

Solís Peniche expuso: “Este barco, que va a estar envuelto de una historia, va a volverse instamagreable para que los turistas y la ciudadanía en general puedan disfrutar un picnic alrededor de él y ver la puesta de Sol”.

Por último, dijo que serán ofertados productos campechanos de la mano de la Secretaría de Economía, y que el barco incluirá leds en su estructura por el tema de ahorro de energía, y celdas solares.