MORENA NOMBRA A MANUEL ZAVALA COMO RELEVO DE ANDY LÓPEZ BELTRÁN EN ORGANIZACIÓN RUMBO A 2027

Morena anunció cambios en su estructura nacional de cara al proceso electoral de 2027 y designó a Manuel Jesús Zavala Salazar como delegado en funciones de Secretario de Organización del partido, cargo que desempeñaba Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy López Beltrán.

A través del comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) informó que el nombramiento busca fortalecer la estructura interna del movimiento y reforzar los trabajos de organización territorial, afiliación y estrategia electoral rumbo a los próximos comicios. Zavala Salazar se desempeñaba como secretario de Movimientos Sociales dentro del partido.

Además del relevo en Organización, Morena integró a la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes; al propio Manuel Zavala Salazar, y al secretario de Finanzas, Óscar del Cueto García, a la Comisión Nacional de Elecciones, instancia presidida por Citlalli Hernández Mora y responsable de conducir los procesos internos para la selección de candidaturas.

La Secretaría de Organización es una de las áreas más importantes dentro de Morena, ya que coordina la movilización nacional, supervisa los trabajos territoriales y tiene bajo su responsabilidad la afiliación, credencialización y resguardo del padrón de militantes. Con este movimiento, el partido comienza a ajustar su estructura interna para enfrentar la elección de 2027.