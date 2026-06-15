lunes, junio 15, 2026
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 LAYDA Y LA RECETA DEL APLAUSO: “HAY QUE LLEVAR PALEROS”

Durante la emisión de su programa Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, reconoció las dificultades que enfrenta para obtener una respuesta positiva principalmente de los pescadores durante una reciente reunión en Champotón. 

Al referirse a la respuesta del público en este tipo de encuentros, la mandataria comentó que cuando la gente permanece seria y con los brazos cruzados, “para arrancarles el aplauso, “se tiene que llevar paleros, si no, no te aplauden “.  

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