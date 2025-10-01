miércoles, octubre 1, 2025
OMAR TALANGO FALTA EL RESPETO A DIPUTADA PRIÍSTA EN EL CONGRESO

El diputado Omar Talango protagonizó un acto de violencia política de género al agredir verbalmente a la diputada priista Delma Rabelo durante la sesión del Congreso de Campeche, al afirmar desde la tribuna que “está enamorada de ‘Alito’ Moreno”. El comentario, de carácter personal y con connotaciones sexuales, busca desacreditarla y denigrarla públicamente por su género, generando un ambiente de hostigamiento dentro del recinto legislativo.

