SHEINBAUM ACUSA QUE PROPIEDADES DE “ALITO” FUERON ADQUIRIDAS CON LAVADO DE DINERO

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la expropiación de terrenos vinculados a Alejandro “Alito” Moreno en Campeche responde a que se trataría de propiedades adquiridas con recursos de la corrupción y lavado de dinero. Señaló que este tipo de casos abren la discusión para fortalecer la ley de extinción de dominio, ya que incluso en delitos de delincuencia organizada el procedimiento resulta demasiado largo. “Si se adquiere un predio con recursos mal habidos, ya sea por corrupción, mal uso de dinero público o moches, y se demuestra, lo correcto es que se entregue a la SEP para hacer escuelas”, expresó.

Agregó que la propuesta de reforma está siendo trabajada por la fiscal Ernestina Godoy y será presentada más adelante. Destacó que la idea también surgió durante el análisis de los problemas relacionados con el agua, pero insistió en que en el caso de Campeche se trata de justicia frente a la corrupción, pues “las propiedades adquiridas con dinero ilícito deben regresar al pueblo”.