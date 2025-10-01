miércoles, octubre 1, 2025
HALLAN SIN VIDA A INTEGRANTE DEL “ESCUADRÓN DE LA MUERTE”

Escárcega .- Un hombre en situación de calle, identificado como integrante del conocido “escuadrón de la muerte”, fue hallado sin vida la tarde de este miércoles en Escárcega.

El cuerpo quedó recargado contra la cortina metálica de un local de venta de tacos, ubicado sobre la avenida Héctor Pérez Martínez por calle 47, donde vecinos y transeúntes lo encontraron inmóvil.

Al lugar acudieron socorristas, quienes confirmaron el deceso del indigente, mientras que elementos policiacos acordonaron la zona en espera de personal de la Fiscalía para las diligencias correspondientes.

