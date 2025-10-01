CAMPECHE EXPROPIA UN TERRENO A LA MADRE DE ALITO MORENO PARA CONSTRUIR UNA UNIVERSIDAD: EL PAÍS

En una publicación, el diario y medio digital español de información general El País, dio a conocer la expropiación de predios realizada por la gobernadora Layda Sansores, entre los cuales está un terreno de la madre de Alito Moreno, para construir una universidad, en lo que fue el primer objetivo de la nueva Ley de Expropiaciones.

La publicación señala que “la rivalidad entre la actual gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, y el líder nacional del PRI y exdirigente del Estado, Alejandro ‘Alito’ Moreno, ha alcanzado a los terrenos de la familia del priísta. El Congreso de esta entidad del sureste mexicano aprobó hace menos de un mes una nueva Ley de Expropiaciones, que buscaba actualizar la de 1981, según argumentó el Ejecutivo, y que salió adelante con los votos del partido oficialista y sus aliados parlamentarios, el Partido Verde y el del Trabajo, y con la oposición en contra: 18 contra 13”.

La norma ha permitido al Gobierno de Sansores publicar este mismo lunes la declaratoria de utilidad pública de cuatro predios del Estado que serán expropiados para construir la nueva Universidad de la Salud de la Universidad “Rosario Castellanos”. Al menos tres de ellos están relacionados con Alito Moreno: uno está a nombre de su madre, Yolanda Mercedes Cárdenas, y otros dos a nombre de su arquitecto Juan José Salazar. En total, ascienden a unas siete hectáreas.

La medida no es casual. Ya se vislumbraba este desenlace durante el debate sobre la reforma de la norma, que fue bautizada coloquialmente como Ley Alito después de que el diputado morenista Carlos Ucán apuntara que la nueva legislación permitiría recuperar los terrenos que el hoy senador había adquirido por precios extremadamente bajos y que ahora están valorados en cientos de millones.

El Ejecutivo Estatal, continúa la publicación, acusa al exgobernador priísta de utilizar a su madre y a su arquitecto como prestanombres de los predios hoy expropiados, que dicen haber sido adquiridos de forma ilícita. La propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho referencia al asunto este miércoles en su conferencia matutina. “Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción y que por eso viene este esquema”, ha planteado.

Layda Sansores celebraba este martes la medida ―que no admite recurso administrativo y sólo puede ser impugnada a través del juicio de amparo― en su propio programa de televisión, el Martes del Jaguar. “Queremos hacer la Universidad Rosario Castellanos en el Municipio de Campeche. Se necesitaban varias hectáreas, y pues si ya todo es de Alito, pues ni manera”, ha lanzado, antes de regodearse en la medida, que ha calificado de “acto de justicia”.

“Este lugar lo llamaba de amenidades, […] y ese terreno va a ser nuestra universidad. El terreno enfrentito de su casa tiene caminos para que pases de una amenidad a otra. Ya nos deja el trabajo adelantado”, ha bromeado. Alito Moreno ha negado que el terreno sea en realidad suyo y ha acusado una vez más al Gobierno estatal de “persecución política”. “Así empezó Venezuela”, ha remachado durante una entrevista este miércoles con Azucena Uresti para Radio Fórmula.

