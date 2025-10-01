AUTOS CHOCAN DE FRENTE EN CARRIL DE LA RESURGIMIENTO HABILITADO DE DOBLE SENTIDO POR OBRA ESTATAL

Al ser habilitado un carril en doble sentido sobre la avenida Resurgimiento por los trabajos estatales que se realizan para meter tubería de agua potable, dos automovilistas que circulaban excediendo los límites de velocidad protagonizaron un fuerte accidente al chocar de frente, luego de uno de ellos no respetó la fila opuesta.

Ambas unidades quedaron con el frente dañado, de lo que tomó conocimiento personal de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), y los involucrados llegaron a un arreglo para evitar ser puestos a disposición del Ministerio Público, para el deslinde de responsabilidades.