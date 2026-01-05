DETECTAN DRON DE TRUMP SOBREVOLANDO LITORAL DESDE YUCATÁN A TABASCO: VANGUARDIA MANUEL

El creador de contenido y periodista Vanguardia Manuel Juan (La Vanguardia Noticias) dio a conocer que de acuerdo con reportes de monitoreo aéreo, la madrugada de hoy lunes 5 de enero un dron presuntamente perteneciente al Ejército de Estados Unidos fue detectado realizando un recorrido aéreo de ida y vuelta desde el litoral de Yucatán hasta Tabasco, sobre aguas del Golfo de México.



El artefacto no tripulado fue captado durante su trayecto, lo que generó inquietud y múltiples reacciones en redes sociales, ante la posible presencia de una aeronave militar extranjera en las inmediaciones del espacio aéreo nacional, aunque el sobrevuelo habría ocurrido sobre mar abierto.



Por ahora, expone Vanguardia Manuel Juan, no hay pronunciamiento oficial de autoridades mexicanas y/o estadounidenses que confirme el motivo del vuelo, ni si se trató de una misión de vigilancia, entrenamiento o algún tipo de cooperación internacional.



Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes emitan información oficial para aclarar la naturaleza de este hecho, que ha despertado interés por su relevancia en temas de seguridad y soberanía aérea.