INCERTIDUMBRE EN EL SECTOR RIBEREÑO POR APOYOS INCONCLUSOS Y FALTA DE ENTREGA TOTAL DE ARTES DE PESCA EN EL 2025: MANUEL GUZMÁN

Ciudad del Carmen.- El sector pesquero ribereño de Ciudad del Carmen comenzó el 2026 en la incertidumbre y con un panorama complicado marcado por apoyos inconclusos, programas de difícil acceso y la falta de entrega total de artes de pesca prometidas desde el año pasado, aunque con una ligera mejoría en la presencia reciente de producto en la zona.

Manuel Joaquín Guzmán Abreu, presidente de la Sociedad Cooperativa Lagunera Puntilla, señaló que la situación general del sector “sigue igual”, pues las autoridades no han cumplido como se esperaba con la entrega de redes y equipos necesarios para el trabajo, lo que limita la recuperación económica de muchas cooperativas.

Los materiales pendientes corresponden a apoyos programados para 2025 pero hasta el momento no hay fecha definida para su entrega, pese a que se había mencionado que podría concretarse a inicios de enero, lamentó, y atribuyó el retraso a la falta de claridad entre el proveedor y Petróleos Mexicanos (Pemex), pues ambas partes se deslindan de la responsabilidad del atraso y se “tiran la bolita”.

Guzmán Abreu detalló que el cumplimiento de los apoyos supera apenas el 50%, pues mientras algunas cooperativas han recibido parte del equipo, muchas continúan incompletas y se genera desigualdad en las condiciones de trabajo dentro del propio sector pesquero.

De los programas de apoyo, denunció que el acceso no es equitativo, ya que personas que no se dedican a la pesca reciben beneficios, mientras los organizados enfrentan mayores controles, revisiones y requisitos legales, lo que en muchos casos los deja fuera de los apoyos.

Las cooperativas son las más vigiladas y reguladas, mientras otras embarcaciones particulares o vinculadas a intereses económicos operan sin el mismo nivel de supervisión, lo que pone en desventaja a quienes cumplen con la normatividad, criticó el dirigente ribereño.