TERROR EN SILVITUC: BALACERA EN PLENA FERIA DEJA UN MUERTO Y DESATA CAOS EN ESCÁRCEGA

La noche que debía ser de fiesta se convirtió en una escena de horror en el ejido Silvituc, municipio de Escárcega, donde un hombre abrió fuego contra otro habitante en medio de decenas de familias que convivían en la feria local.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas del viernes, cuando el sonido de los disparos interrumpió la tranquilidad del evento. En videos difundidos en redes sociales se observa a niños, mujeres y hombres correr desesperados para ponerse a salvo, mientras el agresor avanza accionando el arma sin detenerse.

Tras la agresión, pobladores lograron someter al presunto responsable y lo mantuvieron retenido en una tienda Conasupo, donde permaneció bajo resguardo hasta ser entregado a elementos policiacos. Versiones extraoficiales señalan que el detenido sería familiar de una autoridad municipal, lo que incrementó la tensión entre los habitantes.

La víctima fue trasladada de emergencia al hospital de Escárcega; sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.