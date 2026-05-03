EJECUTAN A HOMBRE A BALAZOS EN LA COLONIA ESTRELLA

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este sábado en la calle Rosas de la colonia Estrella, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas. El ataque generó movilización de elementos de seguridad, quienes acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se desplazaba a bordo de un vehículo Nissan Versa color rojo, el cual presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Tras detener su marcha y descender de la unidad, el hombre fue atacado directamente por sus agresores, recibiendo al menos dos disparos en la cabeza.