Sin médico y a su suerte en San Antonio Yaxché

LAS MENTIRAS DE LA GOBERNADORA SIGUEN PASANDO FACTURA A LA POBLACIÓN

Las mentiras de la gobernadora Layda Sansores San Román, siguen pasando factura a la población y afectando principalmente a las personas que menos tienen.

En San Antonio Yaxché, Hopelchén; la gobernadora prometió dotar de doctores y medicamentos la casa de salud del poblado, pero no ha cumplido; ya que el único médico del lugar solo acude una o dos veces por semana a dar consulta, y solo hay unas cuantas medicinas del cuadro básico.

Wenceslao Medina ex agente municipal de ese poblado, denunció que decenas de personas, principalmente niños, han resultado afectados durante los últimos días por un virus que causa vómitos, diarreas y calenturas; y además de no tener quien los atienda, no cuentan con medicamentos específicos para bajar la temperatura y disminuir el dolor, por lo que tienen que recurrir a remedios caseros o al paracetamol, en lo que logran trasladarse a Bolonchén de Rejón, o hasta el hospital de la cabecera municipal. Algunos más, los que tienen vehículo, se trasladan hasta Ticul, en Yucatán, para una mejor atención médica; pero para los de escasos recursos esta opción no es viable, ya que el flete les cuesta 600 pesos.

El ex agente municipal pidió a la gobernadora darles una solución, pues hasta el año pasado tenían un médico permanente, y de pronto se los quitaron, afectando a los más de 600 habitantes