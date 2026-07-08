miércoles, julio 8, 2026
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CIRCULA EN REDES: SE DESPLOMA MORENA ANTE CRECIMIENTO EN PREFERENCIA DE MC: DATO MX

La plataforma y firma de consultoría mexicana enfocada en pronóstico de escenarios político-electorales Dato Mx, puso en entredicho que Morena retenga la gubernatura de Campeche, ante la caída en preferencia y el incremento en apoyo que registra Movimiento Ciudadano.

La contienda por Campeche comienza a cambiar, ya que el partido guinda enfrenta divisiones internas mientras MC sigue creciendo en las preferencias, subrayó, y lanzó la pregunta: “¿Podrá la 4T conservar la gubernatura o veremos una sorpresa en 2027?”.

Expone que desde diciembre de 2025, Morena registra una caída en las encuestas, mientras MC gana terreno, y si esta tendencia continúa, Eliseo Fernández Montúfar llegaría con ventaja frente a Pablo Gutiérrez Lazarus, perfil cercano a la gobernadora Layda Sansores.

Y ante este escenario negativo, la 4T aún tiene pendiente resolver su proceso interno, pues más de 1 se registró y entre ellos está Gerardo Sansores, sobrino de la mandataria estatal y quien generó divisionismo en la alianza oficialista al sumarse al Partido del Trabajo (PT), remarcó Dato Mx.

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