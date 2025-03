ALERTA EPIDEMIOLÓGICA EN MÉXICO POR LA TOSFERINA; EN ESTE AÑO VAN 300 INFECTADOS Y UN BEBÉ FALLECIDO

Especialistas lo atribuyen a la falta de vacunación

Mientras el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica señaló que la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes y Estado de México, son las entidades donde más infectados se han detectado, la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud emitió alerta por el fuerte incremento de casos de tosferina, pues en lo que va de este 2025 se han acumulado 300 infectados y un bebé fallecido.



En sólo una semana, el reporte de Vigilancia Epidemiológica contabilizó 78 casos detectados, de un total de 288 acumulados hasta ayer martes. En tanto, especialistas alertaron sobre la falta de vacunación contra la enfermedad, provocada por la bacteria bordetella pertussis, que causa ataques v¡iol3ntos de tos y es muy contagiosa.



El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica señaló que los casos se distribuyen en la mayoría de Estados del país, e hizo un llamado a hospitales y unidades médicas a garantizar la notificación, estudio y seguimiento de los casos probables.



El número de casos en los primeros meses de este año casi iguala al número de positivos del 2024, ante lo cual los especialistas recomiendan a la población tomar medidas de prevención y cuidar a niños y niñas, que son los más vulnerables.



“Durante la Covid-19 nos distanciamos más y hubo menos transmisión de la bacteria”, señaló Víctor Gómez, médico epidemiólogo de la facultad de Medicina de la UNAM, y atribuyó el repunte a la falta de vacunación.



Durante décadas las campañas masivas de vacunación contra la tosferina, el sarampión o las paperas, fueron exitosas hasta el punto de considerarlas casi desterradas, pero en los últimos años han tenido un repunte “por la falta de vacunas, atribuible al propio sistema de salud que no lleva a cabo las campañas de vacunación y también por el aumento de personas antivacunas que no son conscientes de la necesidad de vacunar a sus niños”, señala.

El especialista recomendó seguir los esquemas de vacunación y aplicarse los refuerzos, para no convertirser en “puentes de contagio para los grupos más vulnerables, que son los menores de un año”, y no automedicarse.