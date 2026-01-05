MÁS DE 485 METROS CUADRADOS DE PROPIEDAD PRIVADA EN CAMPECHE SON DECLARADOS DE UTILIDAD PÚBLICA PARA EL TREN MAYA

En total, la Sedatu abarcó 48,661.703 m2 incluyendo espacios de Yucatán, Tabasco y Quintana Roo

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) oficializó hoy lunes la declaratoria de utilidad pública sobre 48,661.703 metros cuadrados de propiedad privada, destinados a la infraestructura del Proyecto Tren Maya, consolidando la intención del Gobierno Federal de ampliar la ocupación de tierras para el megaproyecto en el sureste del país.



La medida, firmada por la secretaria Edna Elena Vega Rangel, afecta 14 inmuebles distribuidos en los Estados de Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, abarcando Municipios estratégicos de los tramos 1, 2, 3, 5 y 6 del proyecto ferroviario.



Los propietarios afectados tienen 15 días hábiles para presentar pruebas o manifestaciones, mientras que el decreto autoriza la ocupación inmediata de los predios siempre que se concrete un convenio con los titulares.

Entre los territorios más impactados destacan Campeche: Candelaria, Champotón y Campeche, con más de 439 metros cuadrados sólo en el primer Municipio, 30.24 en el segundo y 16.20 el último; Tabasco, con Tenosique; Yucatán: Umán; Quintana Roo: Othón P. Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum y Felipe Carrillo Puerto, siendo el Estado con mayor número de Municipios involucrados.



Según el Gobierno Federal, el Tren Maya no sólo busca consolidar un corredor ferroviario de transporte de carga y pasajeros, sino también expandir el alcance del proyecto hacia nuevas hectáreas, con el argumento de beneficio social, como la entrega de apoyos alimentarios y médicos a comunidades indígenas y la reactivación económica de las regiones afectadas.



El manejo y operación de la obra estará a cargo de Tren Maya, S. A. de C. V., empresa estatal sectorizada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tras la l¡quidac¡ón de Fonatur Tren Maya iniciada en 2025.

La Sedatu puso a disposición los planos topográficos y el expediente de expropiación, para consulta en sus oficinas de la Ciudad de México.