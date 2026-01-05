TRUMP DESIGNA A RUBIO, HEGSETH Y MILLER PARA COORDINAR TRANSICIÓN EN VENEZUELA TRAS CAÍDA DE MADURO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los secretarios de Estado y Defensa, Marco Rubio y Pete Hegseth, así como el asesor presidencial Stephen Miller, encabezarán la coordinación de la transición política en Venezuela.

El anuncio se da tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, y marca una mayor participación de Washington en el escenario político venezolano.

Trump señaló además que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra cooperando con autoridades estadounidenses, sin detallar los términos de dicha colaboración.