OPINIÓN: A FUEGO LENTO POR ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
¿Es el principio de una profunda investigación internacional para acabar con tanta impunidad, crimen y vínculos campechanos en materia de Narco Delincuencia Organizada postergada por evidentes complicidades política-delictiva -empresarial- global?
¿SABREMOS AL FIN, CUÁLES FUERON LOS “CONTACTOS EN CARMEN “en la trama del DC-9- 15 CON MÁS DE 5 TONELADAS DE COCAÍNA?
¿Se podrán unir los presuntos cabos sueltos, QUE HAN PERMITIDO LLEGAR A UN SISTEMA POLÍTICO TAN CONTAMINADO QUE INTENTA – POR MEDIO DE AMLO y sus aliados CÁRTELES COMUNISTAS CREAR UNA “DICTADURA NARCO-PETROLERA PERFECTA”?
¿EXISTIRÁ TODAVÍA EL EXPEDIENTE DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA PGR/CAMP//CARM/1/06 o ya se esfumaron en los cambios de piel del PRIAN A PRIMOR para la eterna impunidad?
¿Se recordará este avión salió desde el aeropuerto SIMÓN BOLÍVAR desde Caracas Venezuela desde la RAMPA 4 QUE ES LA OFICIAL DEL GOBIERNO FEDERAL DE VENEZUELA?
¿SE RETOMARÁN LAS DENUNCIAS DEL ESCRITOR Y PERIODISTA FRANCÉS JEAN FRANCOIS BOUYER ESCRITO EN SU LIBRO ” ¿LA GUERRA PERDIDA CONTRA LAS DROGAS “¿DONDE DA NOMBRES DE TRES ENTONCES GOBERNADORES DE LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO, YUCATÁN Y CAMPECHE?
¿LA EJECUCIÓN DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD DEL “API CARMEN”, SERÍA UNA IMPORTANTE LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PARA LLEGAR A LA RAÍZ DE LOS OPERADORES DEL HUACHICOL Y LAVADO DE DINERO USANDO ESTAS INSTALACIONES DESDE HACE MUCHOS AÑOS POR LA “MAFIA PETROLERA”?
¿Quedará claro el papel PREPONDERANTE QUE HA JUGADO CAMPECHE EN ESTA TRAMA INTERNACIONAL DELICTIVA AL GRADO DE SER DEFINITORIA EN LAS ALTERNANCIAS DEL 2000- 2012 Y 2018?
¿El pacto en EDZNÁ- APADRINADO POR LA EXTRAORDINARIA LAYDITA- entre AMLO y Díaz Canel, pasara de noche para la estrategia del presidente DONALD TRUMP de esta “CABEZA DE PLAYA GEOESTRATÉGICA” para acceso al comunismo INTEGRAL EN EL CONTINENTE AMERICANO?
¿Se reactivará el tema o se apuesta prevalezca la eterna impunidad?