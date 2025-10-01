CARLOS UCÁN ASEGURA QUE LAYDA Y FUNCIONARIOS DONARÍAN SUS TERRENOS SIN NECESIDAD DE EXPROPIACIÓN

El diputado de Morena, Carlos Ucán, salió al paso de las críticas contra la expropiación de predios en San Lorenzo y afirmó que no se trata de un acto de venganza política, sino de justicia social en beneficio de los campechanos.

El legislador expresó que tanto la gobernadora Layda Sansores San Román como los integrantes de la Cuarta Transformación estarían dispuestos a entregar sus propios bienes para proyectos públicos sin necesidad de aplicar la ley de expropiación. “Quienes conocen a la gobernadora saben que no se necesita una ley de expropiación, porque si en un caso hipotético se requiriera un bien de nuestra propiedad para beneficio público, lo pondríamos como donativo. Estoy seguro que la gobernadora daría el ejemplo, no tengan duda porque la conocemos”, aseguró.