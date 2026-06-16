EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 16 DE JUNIO DE 2026

LAYDA SE BURLA DE LAS MADRES BUSCADORAS.

Los Frentes Políticos, de Excélsior, comentan ayer del perturbador razonamiento de Layda Sansores, que ya no quiere que se abran carpetas de investigación por cada desaparición que se denuncie, con la excusa de que la mayoría de ellas son por muchachas que se van a vivir con el novio. Su frase parece una burla hacia las madres buscadoras que afligidas buscan a sus hijos y familiares. Leamos.

“Layda Sansores, gobernadora de Campeche, quiso defender la gestión de su administración y terminó exhibiendo una prioridad discutible. Su recomendación a las jóvenes de ‘no irse con el novio’ para evitar que se abran carpetas y se genere ‘golpeteo’ político desplazó al foco del problema, ya que la obligación institucional es la de investigar cualquier reporte de desaparición. Jakson Villacís, fiscal del estado, respaldó la preocupación por el aumento de expedientes, pero el debate no gira en torno a la comodidad de las estadísticas. Tomar a la ligera el tema es el problema número uno. Su frase ya hizo más ruido que cualquier informe.”

El sarcástico comentario de la senil mandataria llegó justo cuando muchas madres buscadoras protestaban en la Ciudad de México ante la injustificable indolencia de la presidente Claudia Sheinbaum. ¿Por qué se burla de la desgracia que aqueja a más de 130 mil familias mexicanas? Ojalá pueda explicarlo hoy en su Jaguar.

¿COMPLICIDAD DE SANSORES EN DESAPARICIONES?

El editorialista Ricardo Raphael, en su columna “Novias en fuga”, refiere que cuando “la ola de feminicidios en Ciudad Juárez alcanzó su peor momento, las autoridades de Chihuahua recurrieron al más miserable de sus prejuicios para explicar aquel fenómeno criminal: echar la culpa de su trágico destino a que solían vestirse con faldas cortas”.

“Fue abominable que, en vez de ponerse a investigar, al justificar los feminicidios esos funcionarios se volvieron cómplices de los asesinos. La versión 2026 de esta frivolidad la entregó la semana pasada la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Para explicar el aumento en el número de carpetas de investigación que se han abierto por denuncias de desaparición dijo que este hecho se debía a que las chicas suelen fugarse con su pareja sin avisar a su familia. ‘No se vayan con el novio, porque (esto) podría ser usado para golpetear a mi gobierno’, declaró con cínico desenfado.”

Ricardo Raphael señala que durante la administración de Claudia Sheinbaum, las denuncias por desaparición han crecido un alarmante 60% y advierte que “cuando la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, se atreve a mirar hacia otro lado frente a un hecho criminal tan monstruoso, estamos ante acto deliberado de complicidad.” A estas alturas, no nos sorprendería que llegara a eso.