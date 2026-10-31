FALTA DE CONSENSO OBLIGÓ AL INE A EMITIR TERCERA CONVOCATORIA PARA RENOVAR LA PRESIDENCIA DEL IEEC: ELIZABETH TAPIA; HABÍA 2 CANDIDATAS

Elizabeth Tapia Quiñones, vocal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en nuestra entidad, destacó que aunque hubo 2 mujeres que cumplieron los requisitos y etapas para formar parte del OPLE, como parte de la convocatoria para renovar la presidencia del órgano electoral, no hubo consenso y se deberá esperar la emisión de la tercera convocatoria, para designar a quien ocupará la presidencia del Instituto Electoral del Estado de Campeche.

Explicó que por ahora sólo queda esperar a que se emitan la nueva convocatoria y plazos del Consejo General, pero dados los tiempos es muy probable que se realice cuando concluyan los trabajos correspondientes al proceso electoral 2026-2027.

Tapia Quiñones subrayó que dependerá de las negociaciones y acuerdos a los que lleguen los consejeros locales, para saber si Clara Concepción Castro Gómez continuará al frente de la institución o se hará una rotación entre el resto de los consejeros locales.