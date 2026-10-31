CARRETERAS DEL SURESTE ESTÁN LLENAS DE BACHES Y BASURA: BIÓLOGO CICLISTA VIAJERO

La presencia de baches, acumulación de basura y vegetación que invade los carriles, son algunas de las condiciones que enfrentan quienes transitan por las carreteras federales del sureste del país, situación que representa un riesgo adicional para los ciclistas que utilizan estas vías.

Román Becerra, biólogo que realiza un recorrido en bicicleta desde Mérida, Yucatán, con destino a la Ciudad de México, señaló que en su trayecto ha encontrado tramos deteriorados, particularmente entre Sabancuy e Isla Aguada, donde existen baches que dificultan la circulación.

Explicó que otro problema es la falta de limpieza y mantenimiento de los costados de las carreteras, donde la vegetación ha crecido hasta invadir parte de los carriles y hay basura dispersa a lo largo del camino.

En materia de seguridad, comentó que hasta el momento no ha enfrentado situaciones de peligro durante su recorrido por la Península de Yucatán, pero reconoció que existe preocupación por las condiciones que podría encontrar al ingresar a Tabasco, debido a los reportes de asaltos en algunas de sus carreteras.

Mencionó que decidió evitar la ruta por Escárcega, tanto por las referencias de inseguridad como por las malas condiciones en que encontró anteriormente esa carretera, aunque aclaró que no sabe de su estado actual.

El ciclista, quien inició su aventura hace 6 días y realizó una parada en Carmen, reconoció que viajar en bicicleta implica enfrentar el cansancio físico y el constante tránsito de vehículos pesados.

Pese a estas dificultades, Román Becerra mantiene su intención de continuar hacia el centro del país con la expectativa de llegar a la Ciudad de México, aunque el avance dependerá de sus condiciones físicas y de los desafíos que encuentre durante el recorrido.